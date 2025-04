Prefeitura entrega auxílio-atleta para 22 alunos da Rede Municipal de Ensino

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, entrego o benefício do auxílio-atleta para 22 atletas da Capital. A solenidade aconteceu durante a tarde de quarta-feira (9), no stand da Prefeitura no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Durante a entrega, ela destacou que o auxilio é uma forma que a prefeitura encontrou para ajudar as crianças a realizar o sonho de fazer algum esporte. “Continuem na prática de esportes e, junto com suas famílias, busquem a realização e a concretização dos seus sonhos. Sonhar, todo mundo sonha — o difícil é concretizar o sonho. Por isso, a Prefeitura, por meio do auxílio, está disponibilizando um recurso para que vocês possam sair de Campo Grande e, lá fora, mostrar que a Capital é uma cidade abençoada, com profissionais e atletas de qualidade. E que, sim, a Prefeitura apoia e incentiva o trabalho de vocês, disse Adriane.

s atletas contemplados estão distribuídos entre as seguintes modalidades: kart (1), natação (12), jiu-jítsu (4), ginástica rítmica (2) e ciclismo (3).

Jéssica Santos Nogueira, mãe do Matheus, de 13 anos, atleta de jiu-jítsu, contemplado com o benefício, destacou a importância do auxílio. “Para nós é muito importante, pois ajuda no custo das viagens, alimentação, hospedagem, e isso faz uma grande diferença para ele, que é atleta e viaja para competir em outros lugares”, explicou.

Sobre o auxílio-atleta – O auxílio é regulamentado pela Lei nº 6.754, de 20 de dezembro de 2021, e tem como objetivo apoiar atletas e equipes que representam o município em competições esportivas e paradesportivas, nacionais e internacionais. O benefício pode ser utilizado para cobrir despesas com transporte, estadia, alimentação e taxas de inscrição.

Os interessados em solicitar o benefício devem preencher o formulário disponível no site da Funesp (https://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/) e anexar os documentos exigidos. O pedido deve ser feito com, no mínimo, 60 dias de antecedência da competição. O valor do custeio pode chegar a R$ 5 mil por atleta, conforme deliberação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer.

