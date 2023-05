Premiação dos destaques do 'Estadual de Futebol 2023' acontece nesta quarta

A cerimônia de encerramento do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2023 será realizada hoje (3), às 16 horas. O evento deve exaltar o campeão Costa Rica, que chegou ao segundo título de sua história, além de premiar os destaques da competição: atleta revelação, artilheiro, melhor jogador de linha e goleiro, além do melhor técnico.

Também será apresentada a seleção do campeonato. Os patrocinadores também receberão um agradecimento especial, seguindo para um jantar após a cerimônia. A cerimonia ocorrerá no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2023 teve fim no último domingo (30), onde o Cobra do Norte levou o título sobre o Operário.

Nacional

Com a vitória, o Costa Rica colocou-se no calendário nacional do futebol na próxima temporada.

A equipe do interior disputará em 2024 a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa Verde e a Copa do Brasil, esta que também contará com a participação do finalista Operário.

