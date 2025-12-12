Menu
Prêmio Brasil Olímpico coroa Maria Clara e Caio Bonfim como destaques da temporada

Atletas lideram ano marcado por títulos mundiais

12 dezembro 2025 - 10h36Sarah Chaves, com COB
Maria Clara Pacheco e Caio Bonfim são eleitos os Melhores Atletas do AnoMaria Clara Pacheco e Caio Bonfim são eleitos os Melhores Atletas do Ano   (Foto: Alexandre Loureiro/COB)
A noite do Prêmio Brasil Olímpico 2025 consagrou Maria Clara Pacheco e Caio Bonfim como Melhores Atletas do Ano, coroando uma temporada de grande destaque para o taekwondo e o atletismo brasileiros. Segundo o presidente do COB, Marco La Porta, os resultados do ciclo demonstram a força do esporte olímpico nacional, que somou 20 medalhas em campeonatos mundiais, incluindo cinco títulos e o tetracampeonato da Liga Mundial de Skate de Rayssa Leal.

Maria Clara brilhou no taekwondo ao conquistar o ouro no Mundial da China, na categoria -57 kg, superando a atual campeã olímpica e assumindo o topo do ranking mundial e olímpico. Ela também venceu o Grand Prix de Muju e encerrou o ano com nove medalhas de ouro. Ao receber o prêmio, agradeceu ao COB, à confederação, ao treinador e à família, ressaltando o crescimento da modalidade no cenário internacional.

Caio Bonfim foi eleito Melhor Atleta do Ano pela segunda vez consecutiva. O marchador conquistou o ouro nos 20 km e a prata nos 35 km no Mundial de Tóquio, além de vencer a Copa Brasil e o Troféu Brasil, liderando o ranking mundial dos 20.000 metros. Em seu discurso, destacou o apoio da família e lembrou que, mesmo sendo individual, o atletismo depende de uma rede de colaboração.

Com o triunfo de Caio, o atletismo chega a oito troféus e se mantém como a segunda modalidade mais premiada no PBO, atrás apenas da ginástica artística. Isaquias Queiroz segue como o maior vencedor individual, com quatro premiações.

Melhores Treinadores
Os técnicos reconhecidos em 2025 foram Diego Guimarães, do taekwondo, e Gianetti Bonfim, do atletismo. Diego conduziu Henrique Marques ao inédito título mundial masculino da modalidade, em Wuxi. Já Gianetti, mãe e treinadora de Caio, levou o filho ao ouro mundial em Tóquio. Ex-atleta, ela coleciona títulos nacionais e internacionais e hoje dedica sua carreira à formação do marchador.

Veja os vencedores em cada modalidade
Águas Abertas - Ana Marcela Cunha
Atletismo - Caio Bonfim
Badminton - Juliana Viana
Basquete 3x3 - Gabriela Guimarães
Basquete 5x5 - Yago dos Santos
Beisebol - Victor Coutinho
Boxe - Rebeca Lima
Canoagem Slalom - Ana Sátila
Canoagem Velocidade - Gabriel Assunção e Jacky Godmann
Ciclismo BMX Freestyle - Gustavo de Oliveira "Bala Loka"
Ciclismo BMX Racing - Paola Reis
Ciclismo de Estrada - Tota Magalhães
Ciclismo Mountain Bike - Ulan Galinski
Ciclismo de Pista - João Vitor da Silva
Críquete - Laura Cardoso
Desportos na Neve - Lucas Pinheiro Braathen (esqui alpino)
Desportos no Gelo - Nicole Silveira (skeleton)
Escalada Esportiva - Anja Kohler
Esgrima - Isabela Carvalho
Flag Football - Karol Souza
Futebol - Marta
Ginástica Artística - Flávia Saraiva
Ginástica de Trampolim - Camilla Gomes
Ginástica Rítmica - Nicole Pircio, Maria Paula Carminha, Eduarda Arakaki, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves
Golfe - Fred Biondi
Handebol - Bruna de Paula
Hipismo Adestramento - João Victor Oliva
Hipismo CCE - Marcio Jorge
Hipismo Saltos - Stephan Barcha
Hóquei sobre Grama - Yuri Van Der Heijden
Judô - Daniel Cargnin
Lacrosse - Titus Chapman
Levantamento de Peso - Laura Amaro
Luta Greco-Romana - Pedro Henrique Rodrigues
Luta Livre - Eduarda Batista
Nado Artístico - Gabriela Regly e Silva Abrantes Teixeira
Natação - Guilherme Caribé
Pentatlo Moderno - Jhon Xavier
Polo Aquático - João Fernandes
Remo - Beatriz Tavares
Remo Costal - David Faria de Souza
Rugby 7 - Thalia Costa
Saltos Ornamentais - Anna Lúcia dos Santos e Luana Lira
Skate - Rayssa Leal
Softbol - Mayra Sayumi Akamine
Squash - Diego Gobbi
Surfe - Yago Dora
Taekwondo - Maria Clara Pacheco
Tênis - João Fonseca
Tênis de Mesa - Hugo Calderano
Tiro com Arco - Marcus D'Almeida
Tiro Esportivo - Felipe Wu
Triatlo - Miguel Hidalgo
Vela - Mateus Isaac
Vôlei de Praia - Carol Solberg e Rebecca
Voleibol - Gabriela Guimarães

