Prêmio Brasil Olímpico coroa Maria Clara e Caio Bonfim como destaques da temporada

A noite do Prêmio Brasil Olímpico 2025 consagrou Maria Clara Pacheco e Caio Bonfim como Melhores Atletas do Ano, coroando uma temporada de grande destaque para o taekwondo e o atletismo brasileiros. Segundo o presidente do COB, Marco La Porta, os resultados do ciclo demonstram a força do esporte olímpico nacional, que somou 20 medalhas em campeonatos mundiais, incluindo cinco títulos e o tetracampeonato da Liga Mundial de Skate de Rayssa Leal.

Maria Clara brilhou no taekwondo ao conquistar o ouro no Mundial da China, na categoria -57 kg, superando a atual campeã olímpica e assumindo o topo do ranking mundial e olímpico. Ela também venceu o Grand Prix de Muju e encerrou o ano com nove medalhas de ouro. Ao receber o prêmio, agradeceu ao COB, à confederação, ao treinador e à família, ressaltando o crescimento da modalidade no cenário internacional.

Caio Bonfim foi eleito Melhor Atleta do Ano pela segunda vez consecutiva. O marchador conquistou o ouro nos 20 km e a prata nos 35 km no Mundial de Tóquio, além de vencer a Copa Brasil e o Troféu Brasil, liderando o ranking mundial dos 20.000 metros. Em seu discurso, destacou o apoio da família e lembrou que, mesmo sendo individual, o atletismo depende de uma rede de colaboração.

Com o triunfo de Caio, o atletismo chega a oito troféus e se mantém como a segunda modalidade mais premiada no PBO, atrás apenas da ginástica artística. Isaquias Queiroz segue como o maior vencedor individual, com quatro premiações.

Melhores Treinadores

Os técnicos reconhecidos em 2025 foram Diego Guimarães, do taekwondo, e Gianetti Bonfim, do atletismo. Diego conduziu Henrique Marques ao inédito título mundial masculino da modalidade, em Wuxi. Já Gianetti, mãe e treinadora de Caio, levou o filho ao ouro mundial em Tóquio. Ex-atleta, ela coleciona títulos nacionais e internacionais e hoje dedica sua carreira à formação do marchador.

Veja os vencedores em cada modalidade

Águas Abertas - Ana Marcela Cunha

Atletismo - Caio Bonfim

Badminton - Juliana Viana

Basquete 3x3 - Gabriela Guimarães

Basquete 5x5 - Yago dos Santos

Beisebol - Victor Coutinho

Boxe - Rebeca Lima

Canoagem Slalom - Ana Sátila

Canoagem Velocidade - Gabriel Assunção e Jacky Godmann

Ciclismo BMX Freestyle - Gustavo de Oliveira "Bala Loka"

Ciclismo BMX Racing - Paola Reis

Ciclismo de Estrada - Tota Magalhães

Ciclismo Mountain Bike - Ulan Galinski

Ciclismo de Pista - João Vitor da Silva

Críquete - Laura Cardoso

Desportos na Neve - Lucas Pinheiro Braathen (esqui alpino)

Desportos no Gelo - Nicole Silveira (skeleton)

Escalada Esportiva - Anja Kohler

Esgrima - Isabela Carvalho

Flag Football - Karol Souza

Futebol - Marta

Ginástica Artística - Flávia Saraiva

Ginástica de Trampolim - Camilla Gomes

Ginástica Rítmica - Nicole Pircio, Maria Paula Carminha, Eduarda Arakaki, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves

Golfe - Fred Biondi

Handebol - Bruna de Paula

Hipismo Adestramento - João Victor Oliva

Hipismo CCE - Marcio Jorge

Hipismo Saltos - Stephan Barcha

Hóquei sobre Grama - Yuri Van Der Heijden

Judô - Daniel Cargnin

Lacrosse - Titus Chapman

Levantamento de Peso - Laura Amaro

Luta Greco-Romana - Pedro Henrique Rodrigues

Luta Livre - Eduarda Batista

Nado Artístico - Gabriela Regly e Silva Abrantes Teixeira

Natação - Guilherme Caribé

Pentatlo Moderno - Jhon Xavier

Polo Aquático - João Fernandes

Remo - Beatriz Tavares

Remo Costal - David Faria de Souza

Rugby 7 - Thalia Costa

Saltos Ornamentais - Anna Lúcia dos Santos e Luana Lira

Skate - Rayssa Leal

Softbol - Mayra Sayumi Akamine

Squash - Diego Gobbi

Surfe - Yago Dora

Taekwondo - Maria Clara Pacheco

Tênis - João Fonseca

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Marcus D'Almeida

Tiro Esportivo - Felipe Wu

Triatlo - Miguel Hidalgo

Vela - Mateus Isaac

Vôlei de Praia - Carol Solberg e Rebecca

Voleibol - Gabriela Guimarães

