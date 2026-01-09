Presidente da FFMS acompanha melhorias estruturais no Estádio Jacques da Luz

O Estádio Jacques da Luz, na Moreninha, têm passado por melhorias para se encaixar nas exigências para estar liberado para o Campeonato Sul-Mato-Grossense, que tem início no dia 18 de janeiro.
Ele é o único estádio liberado em Campo Grande para receber os jogos, enquanto o Morenão segue sem previsão de liberação, devido ao imbróglio entre as autoridades.
Durante essa sexta-feira, dia 9, Estevâo Petrallás, presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, esteve no estádio acompanhando as melhorias estruturais.
"Melhores condições para os atletas, clubes e público, somando esforços em benefício do nosso futebol", disse nas redes sociais.
