Menu
Menu Busca sexta, 09 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Esportes

Presidente da FFMS acompanha melhorias estruturais no Estádio Jacques da Luz

Ele é o único estádio liberado para receber jogos em Campo Grande

09 janeiro 2026 - 18h38Luiz Vinicius
Estádio Jacques da LuzEstádio Jacques da Luz   (FFMS)

O Estádio Jacques da Luz, na Moreninha, têm passado por melhorias para se encaixar nas exigências para estar liberado para o Campeonato Sul-Mato-Grossense, que tem início no dia 18 de janeiro.

Ele é o único estádio liberado em Campo Grande para receber os jogos, enquanto o Morenão segue sem previsão de liberação, devido ao imbróglio entre as autoridades.

Durante essa sexta-feira, dia 9, Estevâo Petrallás, presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, esteve no estádio acompanhando as melhorias estruturais.

"Melhores condições para os atletas, clubes e público, somando esforços em benefício do nosso futebol", disse nas redes sociais.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Para famílias que enfrentarem dificuldades com acesso à internet, a Semed disponibiliza atendimento presencial na Central Municipal
Educação
Rede Municipal abre período de matrícula para novos alunos do ensino fundamental
Dupla segue avançando na competição
Esportes
Parceria Rafael Matos e Orlando Luz vai às quartas de ATP de Brisbane
O atacante, de 24 anos, surgiu na base do Futebol Clube Verê, do Paraná, mas terminou sua formação no Cruzeiro.
Esportes
Igor Thiago vira brasileiro com mais gols em uma edição da Premier League
Atletas voltam ao cenário mundial
Esportes
Calderano e Bruna Takahashi abrem temporada 2026 nesta quinta no Catar
Ivinhema empatou com o Referência FC
Esportes
Ivinhema deixa vitória escapar ao sofrer gol nos minutos finais em estreia na Copinha
João Fonseca ainda não venceu na grama
Esportes
João Fonseca desiste de ATP 250 de Brisbante devido à lesão na lombar
Marlon Freitas assinou com o clube paulista
Esportes
Palmeiras anuncia Marlon Freitas como reforço para 2026
Time de MS perdeu na Copinha
Esportes
Naviraiense é derrotado na estreia na Copa São Paulo de Futebol de Juniores
Gabigol retorna ao clube que o revelou
Esportes
Gabigol retorna ao Santos por empréstimo até o fim de 2026
Naviraiense estreia neste sábado na Copinha; Ivinhema joga no domingo
Esportes
Naviraiense estreia neste sábado na Copinha; Ivinhema joga no domingo

Mais Lidas

Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Jonas de Paula
Política
Comissão provisória do PSDB é oficializada em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/01/2026
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/01/2026