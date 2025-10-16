Menu
Pressionados, Grêmio e São Paulo se enfrentam nesta quinta; saiba onde assistir

Equipes chegam pressionadas após derrotas marcadas por polêmicas de arbitragem

16 outubro 2025 - 17h24Carla Andréa

Grêmio e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 18h (horário de Mato Grosso do Sul), na Arena do Grêmio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto reúne dois times que buscam reagir após derrotas polêmicas e com reclamações contra a arbitragem. A partida será transmitida pelo sportv e Premiere, e o ge acompanha o jogo em tempo real.

O Grêmio chega ao duelo após perder por 1 a 0 para o Bragantino, em um jogo que gerou insatisfação no clube gaúcho com a arbitragem.

A diretoria tentou, inclusive, anular as suspensões de Marlon e Kannemann no STJD, alegando erros reconhecidos pela CBF, mas até esta quinta-feira não houve resposta oficial. O Tricolor soma 33 pontos e ocupa a 13ª posição na tabela.

Do outro lado, o São Paulo também tenta se recuperar depois da derrota por 3 a 2 para o Palmeiras, no Morumbis. A partida foi cercada de controvérsias e levou a CBF a divulgar os áudios do VAR, após protestos do clube paulista contra a arbitragem de Ramon Abatti Abel.

O time de Zubeldía busca reencontrar o bom momento e se aproximar do G-6, que garante vaga na próxima Copa Libertadores.

A arbitragem da partida será de Davi de Oliveira Lacerda (ES), com Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES) como assistentes. O VAR ficará a cargo de Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

A bola rola em clima de tensão e expectativa, com as duas equipes precisando pontuar para afastar a pressão e manter vivas suas ambições no campeonato.

