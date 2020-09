Projeto Amigos do Parque volta neste final de semana

O Projeto Amigos do Parque retoma as atividades neste final de semana, nos dias e 13 de setembro. O Objetivo é que o espaço reservado para prática de atividade física seja ampliado, para evitar o possível contágio pelo coronavírus, focando na população que frequenta o Parque dos Poderes em Campo Grande.

O projeto estava suspenso desde o dia 18 de julho, em determinação ao Decreto Municipal de medidas mais restritivas, paralisando atividades não essenciais aos sábados e domingos. Agora irá retornar, seguindo as medidas de segurança, como distanciamento social e importância do uso de máscaras durante o percurso.

A administração estadual notou que, apesar das orientações para ficar em casa aos finais de semana, o parque continuou como ponto de encontro principal para a população que costuma se exercitar. Como o espaço para corridas, pedaladas e caminhadas sendo reduzido às calçadas, houve aumento de aglomeração e risco de atropelamento.

Profissionais de Educação Física da Fundesporte estarão posicionados no local, em duas tendas equipadas com caixas de som, repassando as medidas de segurança. “Estamos retomando o projeto com total segurança, ampliando, com o fechamento da via, o espaço para que as pessoas se exercitem ao ar livre com tranquilidade, distantes umas das outras, e sem o fluxo de carro, que pode ocasionar graves acidentes”, explica o diretor-presidente da Fundesporte e profissional de Educação Física, Marcelo Ferreira Miranda.

A prática de exercícios físicos é fundamental para a saúde do corpo e da mente, principalmente neste momento de combate à Covid-19. “Com os benefícios da atividade física moderada é possível superar os desafios impostos pela quarentena. O exercício físico ao ar livre estimula o sistema imunológico e melhora a síntese de vitamina D, afastando doenças crônico-degenerativas e psicossomáticas”, encerra Miranda.

O projeto

O Amigos do Parque, lançado em 2016, consiste no fechamento de uma das pistas do Parque dos Poderes para possibilitar a prática desportiva, como caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e patins. O trecho interditado (lado direito da pista) compreende a área entre a rotatória da Avenida Mato Grosso (após a Avenida Hiroshima) até a Avenida Afonso Pena (em frente ao Corpo de Bombeiros), contornando o Parque Estadual do Prosa.

