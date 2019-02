Projeto de vôlei será lançado nesta quinta no Jacques da Luz

O "Projeto Viva Vôlei", desenvolvido pela Fundação Municipal de Esporte (Funesp) e a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), será lançado nesta quinta-feira (21) às 9h, no Parque Jacques da Luz. O evento contará com a presença da embaixadora do projeto, Hélia Souza Pinto, conhecida como "Fofão", que tem o objetivo de atender 120 crianças.

A intenção da parceria, de acordo com o prefeito Marquinhos Trad, é garantir que as crianças e adolescentes conheçam o esporte, que socializem e que assim o esporte seja uma ferramenta de educação e formação de caráter.

O "Projeto Viva Vôlei" é voltado para crianças, jovens e adolescentes com idade entre sete e 14 anos e, em Campo Grande, acontecem no Parque Jacques da Luz, às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h. Pela parceria, a Funesp fica responsável pelos professores, estrutura do local, captação de alunos e execução das atividades e a CBV fornecerá coletes específicos e todo o material esportivo, além da capacitação pedagógica.

Ainda na solenidade de lançamento do projeto, o público poderá prestigiar a apresentação de capoeira, ginástica rítmica e ballet com os alunos das oficinas já existentes no local.

Serviço

Os interessados em participar do "Projeto Viva Vôlei" deverão retirar a ficha de inscrição no local da atividade, no Parque Jacques da Luz, e entregá-la preenchida e assinada pelos pais ou responsáveis, com a documentação necessária. O projeto tem dois professores que desenvolvem as ações recreativas de forma simples para o entendimento das técnicas e fundamentos da modalidade, e podem participar até 24 jovens por turma.

Deixe seu Comentário

Leia Também