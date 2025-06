Projeto oferece treinos exclusivos para formação de goleiros em Campo Grande

Com foco na formação especializada de jovens atletas, o Poliesportivo Vila Almeida, em Campo Grande, oferece treinamentos exclusivos para goleiros.

Os treinamentos são destinados a crianças a partir de 6 anos e acontecem às quartas e quintas-feiras, das 8h às 10h, e às quartas e sextas-feiras, das 16h às 18h.

As matrículas podem ser feitas no próprio Centro Esportivo de terça a sexta-feira, das 7h30 às 17h, na Avenida Engenheiro Amélio Carvalho Baís, nº 1890.

A iniciativa é promovida pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e pela Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), e busca suprir uma lacuna ainda comum nas escolinhas da capital: a falta de preparação específica para a posição.

Os treinos são conduzidos pelo professor Plínio Roberto, ex-goleiro com 20 anos de experiência profissional. Ele destacou que a proposta é trabalhar os fundamentos técnicos que garantem segurança e desempenho nas partidas.

“Aqui, oferecemos esse acompanhamento de forma dedicada. É esse trabalho de base que faz diferença no dia do jogo”, explicou.

A proposta já apresenta resultados concretos. Um dos destaques é Pedro Lucas Lourenço Kavano, de apenas 7 anos, que já foi eleito três vezes o melhor goleiro do Estado em sua faixa etária.

