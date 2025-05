PSG e Arsenal duelam para ver quem encara a Inter de Milão na final da Champions

Paris Saint-Germain ou Arsenal, um destes dois clubes, estará na grande final da Liga dos Campeões para duelar contra a Internazionale de Milão no dia 31 de maio.

No primeiro duelo entre as equipes, em Londres, melhor para o time francês, que venceu por 1 a 0 e conta com a vantagem de jogar pelo empate para chegar a final.

Para chegar a grande decisão, os ingleses precisarão reverter o placar e vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal ou na prorrogação.

A última que vez que o PSG esteve na final foi na temporada 2019-20, quando foi superado pelo Bayern de Munique. Já o Arsenal, amarga longos anos, onde a última aparição foi em 2005-2006, quando foi superado pelo Barcelona.

A partida começa às 15h (horário de Mato Grosso do Sul) e terá a transmissão da TNT, em canal fechado, e pela MAX, no modo streaming.

