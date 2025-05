PSG e Inter de Milão decidem título da Champions neste sábado; saiba onde assistir

Neste sábado (31), PSG e Inter de Milão entram em campo para disputar a grande final da UEFA Champions League 2024/25.

O duelo está marcado para as 15h (horário de Mato Grosso do Sul), na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, com transmissão ao vivo pelo SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e pelo streaming Max.

Para o PSG, a partida representa a chance de conquistar o inédito título europeu, sonho que acompanha o clube francês desde que foi adquirido pelo Qatar Sports Investments, em 2011.

Sob o comando do técnico espanhol Luis Enrique, o PSG superou o Brest, Liverpool e Aston Villa nos mata-matas até chegar à final, a segunda de sua história na competição. Na primeira, em 2020, o clube acabou derrotado pelo Bayern de Munique.

Do outro lado, a Inter de Milão busca o seu quarto título europeu e o primeiro desde a temporada 2009/10.

Comandado por Simone Inzaghi, o time italiano se destacou pela consistência do esquema 3-5-2 e por eliminar adversários de peso como Feyenoord, Bayern de Munique e Barcelona para chegar à decisão em Munique.

Além da glória continental, o campeão da Champions League deste sábado garante vaga antecipada na edição de 2029 do novo Mundial de Clubes da FIFA, que reunirá os melhores clubes do mundo em formato expandido.

