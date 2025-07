PSG se vinga do Bayern e avança às semifinais da Copa do Mundo de Clubes

Em uma partida marcada por tensão, expulsões e um grave lance de lesão, o PSG venceu o Bayern de Munique por 2 a 0 neste sábado (5), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, e garantiu vaga nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes 2025.

O confronto foi uma reedição da final, disputada em 2020, da Champions League, vencida pelos alemães por 1 a 0. Desta vez, porém, o PSG deu o troco, agora como atual campeão europeu.

A vitória veio com gols de Désiré Doué e Ousmane Dembélé, ambos no segundo tempo. Mesmo com dois jogadores a menos — Pacho e Lucas Hernández foram expulsos — venceu.

O primeiro tempo terminou sem gols, mas não sem emoções. Aos 45 minutos, o zagueiro Upamecano chegou a balançar as redes para o Bayern, mas o gol foi anulado por impedimento.

No lance seguinte, um momento de apreensão: Jamal Musiala, jovem destaque do clube alemão, sofreu uma fratura na perna esquerda após um choque violento com o goleiro Donnarumma, do PSG. A gravidade da lesão forçou a interrupção antecipada do primeiro tempo.

No segundo tempo, o PSG abriu o placar aos 78 minutos com um gol de Désiré Doué. Com o Bayern pressionando em busca do empate, o time de Paris teve dois jogadores expulsos e precisou se segurar com nove em campo.

Harry Kane chegou a empatar o placar para os alemães, mas o gol foi invalidado, também por impedimento.

Mesmo com inferioridade numérica, o PSG aproveitou um contra-ataque nos acréscimos e Dembélé marcou o segundo gol e garantiu a classificação do time francês às semifinais.

Com a vitória, o PSG agora espera o vencedor do confronto entre Real Madrid e Borussia Dortmund, que se enfrentam neste sábado (5). A semifinal está marcada para a próxima quarta-feira (9), às 15h (horário de Mato Grosso do Sul).

