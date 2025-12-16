PSG x Flamengo: veja horário e onde assistir à final da Copa Intercontinental

A grande final da Copa Intercontinental 2025 acontece nesta quarta-feira (17), às 13h, horário de MS, em jogo decisivo entre Paris Saint-Germain e Flamengo, que será realizado no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.

O rubro-negro carioca busca seu segundo título mundial. A equipe francesa também disputa sua segunda decisão de Mundial. Em julho deste ano, o PSG ficou com o vice-campeonato do grande torneio de clubes da Fifa, realizado nos Estados Unidos, após ser derrotado pelo Chelsea.

Onde assistir a PSG x Flamengo

TV aberta: TV Globo

TV fechada: SporTV

Youtube: Ge TV e CazéTV

