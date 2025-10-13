Público marca presença para acompanhar Falcão e amigos em jogo festivo no Guanandizão

O Ginásio Guanandizão foi escolhido para receber o jogo festivo comandado por Falcão e amigos durante a noite desta segunda-feira (13) e o público campo-grandense fez bonito, lotando o espaço para acompanhar um dos maiores jogadores de futsal do mundo.

Entre os convidados do ex-jogador está Adonias, do Juventus Falcão, um dos atletas mais famosos e conhecido pelas suas habilidades.

A expectativa é que o público supere as 5,5 mil pessoas que estiveram acompanhando Falcão no ano passado. Os ingressos, inclusive, estavam com preços acessíveis.

Antes do duelo mais aguardado da noite, houve alguns jogos de torneios mirins, como a disputa na categoria sub-14 com alunos da Escola Municipal Padre José Valentim.

Também aconteceram partidas com categorias do sub-7 ao sub-13.

