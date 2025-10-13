Menu
Esportes

Público marca presença para acompanhar Falcão e amigos em jogo festivo no Guanandizão

Expectativa é que o número de pessoas presentes no espaço supere o público do ano passado

13 outubro 2025 - 20h12Luiz Vinicius     atualizado em 13/10/2025 às 20h12
Público lotou os setores de baixo do GuanandizãoPúblico lotou os setores de baixo do Guanandizão   (Luiz Vinicius)

O Ginásio Guanandizão foi escolhido para receber o jogo festivo comandado por Falcão e amigos durante a noite desta segunda-feira (13) e o público campo-grandense fez bonito, lotando o espaço para acompanhar um dos maiores jogadores de futsal do mundo.

Entre os convidados do ex-jogador está Adonias, do Juventus Falcão, um dos atletas mais famosos e conhecido pelas suas habilidades.

A expectativa é que o público supere as 5,5 mil pessoas que estiveram acompanhando Falcão no ano passado. Os ingressos, inclusive, estavam com preços acessíveis.

Antes do duelo mais aguardado da noite, houve alguns jogos de torneios mirins, como a disputa na categoria sub-14 com alunos da Escola Municipal Padre José Valentim.

Também aconteceram partidas com categorias do sub-7 ao sub-13.

