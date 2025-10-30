Menu
Esportes

Quanto custa torcer pelo Flamengo em Lima? Veja os valores da viagem de Campo Grande

A classificação do Flamengo foi em cima do Racing, nesta quarta-feira

30 outubro 2025 - 18h41Carla Andréa

O Flamengo confirmou sua vaga na final da Libertadores ao empatar por 0 a 0 fora de casa com o Racing Club, em Avellaneda (Argentina).

O Rubro-Negro havia vencido o jogo de ida por 1 a 0 no Maracanã e assim garantiu a classificação para a decisão. A partida de ida no Maracanã contou com gol contra de Marcos Rojo. 

Agora, a grande final será em Lima, e para um torcedor em Campo Grande viajar até lá há várias opções, com valores muito distintos conforme meio de transporte, conforto e antecedência.

A opção mais rápida é embarcar de avião entre o Aeroporto de Campo Grande (CGR) e o Aeroporto Jorge Chávez em Lima (LIM). As passagens de ida e volta podem ser encontradas a partir de aproximadamente R$ 2.792 para o trecho completo. 

Já só de ida apontam preços bem mais baixos, mas com escalas longas (exemplo: ida a partir de R$ 1.054) e as ofertas variam bastante.

Para quem quiser encarar uma viagem mais longa por terra (ônibus ou combinação de ônibus/van/transbordos), existe uma oferta que mostra trecho direto de ônibus de Campo Grande até Lima por cerca de R$ 1.200. 

Essa viagem, porém, exige vários dias de deslocamento, possíveis trocas de ônibus e atravessar fronteiras, o que torna o custo-tempo significativamente maior.

