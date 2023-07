Quarta edição da Liga Sul-Mato-Grossense de Futsal começa neste sábado

Neste sábado (22), às 20h30, terá início a quarta edição do campeonato da Liga Sul-Mato-Grossense de Futsal. A primeira partida será entre o Clube Mixto União, de Antônio João, e o Baratão Misto, de Jardim, e acontecerá no Ginásio Municipal João Freire de Oliveira, em Antônio João. A entrada é gratuita.

O campeonato é realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). Esta edição da Liga terá a participação de 45 equipes, divididas em quatro conferências: Central, Sul, Pantanal e Bolsão/Norte.

Os campeões de cada etapa regional se encontram na fase final, que vai definir o campeão geral, prevista para ocorrer no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), em Campo Grande, nos dias 16 e 17 de dezembro.

De acordo com a organização, o detentor do título representará Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Ligas em 2024, que tem organização da ABLF (Associação Brasileira de Ligas de Futsal). Atual campeão, o Clube Mixto União, de Antônio João, leva o nome do estado na competição nacional deste ano, marcada para acontecer entre 10 e 16 de novembro, em Macapá (AP).

Os campeões estaduais até o momento são: AABB/Murano, de Campo Grande (2020); Fazenda Bom Futuro, de Aral Moreira (2021) e Clube Mixto União, de Antônio João (2022).

