Quartas de final do Paulistão 2025 são definidas; confira

A primeira fase do Campeonato Paulista 2025 chegou ao fim na noite deste domingo (23), definindo os confrontos das quartas de final e os dois clubes rebaixados para a Série A2.

As últimas três vagas na fase decisiva foram conquistadas por Palmeiras, Santos e Red Bull Bragantino, que se juntaram a Corinthians, Mirassol, São Paulo, Novorizontino e São Bernardo.

Confrontos das quartas de final

Os duelos das quartas de final serão em jogo único, com a equipe de melhor campanha decidindo em casa. Os confrontos ficaram assim:

Corinthians x Mirassol (Grupo A)

Santos x Red Bull Bragantino (Grupo B)

São Paulo x Novorizontino (Grupo C)

São Bernardo x Palmeiras (Grupo D)

Na parte de baixo da tabela, Água Santa e Inter de Limeira, que iniciaram a última rodada na zona de rebaixamento, não conseguiram se salvar e caíram para a Série A2. O Água Santa foi derrotado pelo Velo Clube fora de casa, enquanto a Inter de Limeira perdeu em casa para o Santos.

Por outro lado, Velo Clube e Noroeste garantiram vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 via estadual.

O Velo venceu o Água Santa, e o Noroeste conquistou a classificação após empatar com a Portuguesa em Bauru. As duas equipes haviam subido para a elite do futebol paulista no ano passado e agora garantem calendário nacional para o futuro.

