R$ 23 a R$ 480: Ingressos para Copa Truck jÃ¡ estÃ£o Ã  venda

Está aberta a venda de ingressos para a etapa de abertura da Copa Truck, Nascar Brasil e Copa Hyundai HB20, que serão disputadas em Campo Grande, de 16 a 17 de março, no Autódromo Internacional Orlando Moura. Os valores vão de R$ 23 a R$ 480, as entradas são vendidas somente online, até 15 de março.

São cinco modalidades de ingresso, sendo que algumas tem a opção de compra apenas para um dia do evento.

*Paddock – Localizado em cima dos boxes. Acesso sábado e domingo, com buffet;

*Paddock – Localizado em cima dos boxes. Acesso somente no domingo, com buffet;

*Passe de visitação – Arquibancada modular descoberta, com visita liberada aos boxes no domingo, em horário determinado pelo promotor do evento;

*Arquibancada – Arquibancada modular descoberta, sem visitação aos boxes.

A classificação mínima para a entrada é de cinco anos de idade, os portões serão abertos às 8h e, além da opções acima, existe ainda a área do alambrado com ou sem visitação.

