Rafael Câmara é campeão da Fórmula 3 e mantém tradição brasileira na base da F1

O Brasil tem um novo nome promissor no automobilismo europeu: o recifense Rafael Câmara, de apenas 20 anos, conquistou neste domingo (3) o título da Fórmula 3, campeonato considerado um dos principais acessos à Fórmula 1.

O feito coloca o jovem piloto na elite das categorias de base e dá continuidade à boa fase dos brasileiros no automobilismo, um ano após Gabriel Bortoleto faturar o mesmo título em 2023.

Filho do advogado Amaro Câmara e de Paula Câmara, Rafael nasceu em 5 de maio de 2005 e cresceu no bairro de Boa Viagem, no litoral da Zona Sul do Recife.

Inspirado pelo irmão mais velho, começou a pilotar kart indoor com apenas seis anos, em 2011. Três anos depois, já estava em São Paulo competindo em torneios estaduais e nacionais.

A partir de 2020, migrou para a Europa e passou a se destacar internacionalmente.

Câmara acumulou títulos e pódios nas principais competições de kart do continente.

Em 2021, aos 16 anos, foi vice-campeão europeu e campeão da WSK Champions Cup e da WSK Super Master Series. Os resultados o colocaram no radar da Ferrari, que o selecionou para a Academia de Pilotos da escuderia italiana, da qual também fizeram parte Enzo Fittipaldi e Gianluca Petecof.

Em 2022, Rafael estreou nos monopostos disputando três campeonatos de Fórmula 4, nos Emirados Árabes Unidos, Itália e Alemanha. Somou oito vitórias, foi vice-campeão na F4 emiradense e terceiro colocado nas outras duas.

Na Alemanha, chegou a perder seis etapas por conta da Covid-19, mas mesmo assim manteve-se entre os melhores. Na ocasião, competia contra Andrea Kimi Antonelli, atual piloto da Mercedes na F1.

Em 2023, antes de subir para a Fórmula Regional Europeia (FRECA), correu a edição do Oriente Médio da categoria e terminou em terceiro.

A performance o levou à equipe Prema, tradicional formadora de talentos, com a qual teve um início promissor: logo na estreia na FRECA, garantiu um pódio em Imola. Terminou aquela temporada em quinto lugar.

Renovado com a Prema para 2024, Câmara iniciou a nova campanha vencendo na Alemanha e não parou mais.

Ao longo do ano, acumulou nove vitórias e 12 pódios, o que o levou ao título da FRECA com uma rodada de antecedência em Barcelona, na Espanha.

Ele se tornou o terceiro piloto da Academia da Ferrari a conquistar a categoria, igualando o brasileiro Gianluca Petecof (2020) e o bósnio Dino Beganovic (2022).

Em setembro do mesmo ano, Rafael foi anunciado como piloto titular da equipe Trident na Fórmula 3.

Sua estreia foi marcada por um abandono na corrida sprint da Austrália, mas se redimiu com uma vitória na prova principal.

No Bahrein, repetiu o desempenho e assumiu a liderança do campeonato, que sustentaria com consistência até o fim.

Ao longo da temporada, o brasileiro bateu recordes e mostrou regularidade impressionante, incluindo quatro pole positions em cinco etapas consecutivas. Beneficiou-se da desclassificação do rival búlgaro Nikola Tsolov na Áustria e da forte chuva que cancelou a corrida principal na Bélgica, aumentando sua vantagem.

Na Hungria, com um oitavo lugar na sprint e a pole garantida para a corrida principal, ficou a um passo do título.

Neste domingo, no circuito de Hungaroring, Câmara venceu novamente e conquistou matematicamente o campeonato, tornando-se o mais novo campeão da Fórmula 3. Com a taça, ele reafirma o Brasil como potência nas categorias de base e se aproxima ainda mais do sonho de chegar à Fórmula 1.

O nome de Rafael Câmara agora se junta ao de jovens talentos que brilham na escada rumo à elite do automobilismo mundial.

