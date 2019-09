Rally dos Sertões 2019 tem campeões definidos

Sarah Chaves, com informações do Icarros

O Rally dos sertões que começou em Campo Grande no dia 24 de agosto, terminou no Domingo (1°), em Aquiraz, no Ceará, após ter passado por oito cidades em seis estados diferentes, definindo os campeões de cada categoria.

Carros

Na Classe Carros, Lucas Moraes e Kaique Bentivoglio, ambos da MEM Motorsport, foram os vencedores com o tempo total de 30h33min04s, seguidos por Cristian Baumgart e Beco Andreotti em segundo. A dupla Guilherme Spinelli e Youssef Haddad conquistou a terceira colocação na classificação geral com a equipe Mitsubishi Spinelli Racing.

Motos

Tunico Maciel, liderou de ponta a ponta e sagrou-se bicampeão na categoria Motos, seguido por seu companheiro de equipe na Honda Racing, Jean Azevedo. Ricardo Martins terminou o Sertões na terceira colocação.

UTV

Na UTV, categoria intermediária entre carros e quadriciclos, Denisio Nascimento e Idali Bosse foram os campeões com o tempo total de 33h32min38s.

Quadriciclos

Vencedor de seis das oito etapas da competição em 2019, Marcelo Medeiros sagrou-se tricampeão do Sertões nos quadriciclos (2012, 2015 e 2019). O piloto maranhense acumulou 39h10min de tempo total, terminado a prova com mais de 20 horas de distância para o 2º colocado, Milton Martens.

Regularidade

Na categoria Regularidade, na qual os pilotos devem se manter no trajeto preservando a média horária determinada pela organização da prova, Gustavo Schmidt e Tiago Poisl foram os campeões na Master, enquanto Aurélio Bilhalva e Rafael e Pinto garantiram o título da Graduados.

