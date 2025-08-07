Menu
Esportes

Raphinha e Vinicius Júnior estão entre os finalistas da Bola de Ouro 2025

Marta disputa prêmio entre as mulheres

07 agosto 2025 - 14h42Carla Andréa

A revista France Football anunciou na manhã desta quinta-feira (7) os finalistas da edição 2025 da Bola de Ouro, um dos prêmios mais prestigiados do futebol mundial.

Entre os indicados ao troféu de melhor jogador do mundo estão os brasileiros Raphinha, do Barcelona, e Vinicius Júnior, do Real Madrid.

O atacante Raphinha teve uma temporada de destaque pelo clube catalão, sendo peça-chave nas conquistas da LaLiga e da Copa do Rei.

Em números, o brasileiro disputou 57 partidas, marcou 34 gols e distribuiu 25 assistências – desempenho que o credencia entre os principais nomes do futebol mundial no ano.

Já Vinicius Júnior retorna à lista após terminar em segundo lugar na premiação de 2024, atrás do espanhol Rodri, do Manchester City. 

Jogadores indicados à Bola de Ouro 2025:

Dembélé (Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Désiré Doué (Paris Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Inter de Milão)

Guirassy (Borussia Dortmund)

Haaland (Manchester City)

Viktor Gyökeres(Sporting)

Hakimi (Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Matinez (Inter de Milão)

Scott Mctominay (Napoli)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

João Neves (Paris Saint-Germain)

Pedri (Barcelona)

Cole Palmer (Chelsea)

Michael Olise (Bayern de Munique)

Raphinha (Barcelona)

Declan Rice (Arsenal)

Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

Van Dijk (Liverpool)

Vini Jr. (Real Madrid)

Mohamed Salah (Liverpool)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (Barcelona)

Na categoria feminina, o Brasil está representado por Marta. Ela volta a disputar o prêmio após brilhar na campanha da Seleção Brasileira na Copa América, onde marcou dois gols na final contra a Colômbia. Além dela, a jovem atacante Amanda Gutierres, do Palmeiras, também foi indicada. 

A cerimônia de entrega da Bola de Ouro 2025 está prevista para o final do ano, em Paris.

