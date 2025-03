Rayssa Leal cai, mas lidera primeira fase do STU Pro Tour em Porto Alegre

A medalhista olímpica Rayssa Leal começou com destaque sua participação na etapa de Porto Alegre do STU Pro Tour 2025. Nesta sexta-feira (21), a skatista garantiu a melhor nota do street feminino, com 75.55 pontos, e avançou para a semifinal, que será disputada neste sábado (22), a partir das 15h50 (horário de Mato Grosso do Sul.

O evento acontece no Skate Park da Orla do Guaíba e segue até domingo (23).

As semifinais e finais do STU Pro Tour serão transmitidas pelo canal sportv no sábado e domingo. A TV Globo exibirá a final do street feminino no domingo, às 10h20.

Rayssa garantiu a sua melhor pontuação logo na primeira volta da fase classificatória. Apesar de uma queda nos segundos finais, a nota 75.55 foi suficiente para colocá-la no topo da competição.

Na segunda tentativa, a jovem de 17 anos desequilibrou no início dos 60 segundos de sua volta e sentiu dores no glúteo direito, mas se recuperou rapidamente.

Brasileiras no STU Pro Tour

Entre as demais brasileiras na competição, Pamela Rosa, atual 11ª do ranking mundial, não conseguiu superar as quedas e foi eliminada. Ela alcançou apenas 31.19 pontos, ficando com a segunda pior nota da classificação geral.

Já no park feminino, as brasileiras Raicca Ventura (79.44) e Isadora Pacheco (71.67) avançaram à semifinal com as melhores notas de suas baterias. A espanhola Naia Laso, número 4 do mundo, obteve a maior pontuação do dia, com 83.67.

Resultados da primeira fase

Street feminino:

Bateria 1: 1. Rayssa Leal (BRA) 75.55; 2. Gabriela Mazetto (BRA) 53.33; 3. Kemily Suiara (BRA) 49.07; 4. Matilde Ribeiro (POR) 42.73.

Bateria 2: 1. Aoi Uemura (JPN) 69.19; 2. Daniela Terol (ESP) 54.50; 3. Ariadne Souza (BRA) 41.68; 4. Atali Mendes (BRA) 30.94.

Bateria 3: 1. Keet Oldenbeuving (HOL) 50.21; 2. Carla Karolina (BRA) 48.46; 3. Christine Cottam (EUA) 35.85; 4. Pamela Rosa (BRA) 31.19.

Bateria 4: 1. Maria Lucia (BRA) 61.64; 2. Maria Almeida (BRA) 55.57; 3. Isabelly Avila (BRA) 48.71; 4. Valentina Petric (CHI) 41.96.

Park feminino:

Bateria 1: 1. Madeleine Larcheron (FRA) 73.37; 2. Dora Varella (BRA) 66.67; 3. Sofia Godoy (BRA) 63.81; 4. Emily Antunes (BRA) 39.00.

Bateria 2: 1. Raicca Ventura (BRA) 79.44; 2. Lilly Erickson (EUA) 77.41; 3. Mizuho Hasegawa (JPN) 76.33; 4. Fay Ebert (CAN) 71.11.

Bateria 3: 1. Naia Laso (ESP) 83.67; 2. Lilly Strachan (GBR) 78.96; 3. Fernanda Tonissi (BRA) 78.00; 4. Nana Taboulet (FRA) 77.44.

Bateria 4: 1. Isadora Pacheco (BRA) 71.67; 2. Lola Tambling (GBR) 68.33; 3. Ynd Asp (BRA) 66.00; 4. Minna Stess (EUA) 61.67.

