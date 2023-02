Rayssa Leal é a campeã mundial de skate street

A brasileira Rayssa Leal é a nova campeã mundial de skate street. A “Fadinha” do skate venceu o Mundial de Sharjah nos Emirados Árabes neste domingo (5), fechando a prova com a pontuação de 255,58.

Junto do pódio estavam a australiana Chloe Covell, que encerrou a prova com 253,51 pontos, garantindo a prata, e a japonesa Momiji Nishiya, conquistando o bronze com 253,30 pontos.

Além de Rayssa, outras duas brasileiras competiam na final, Gabi Mazetto, que ficou em 6º lugar, e Pâmela, que terminou em 8ª nas colocações.

Com isso, Rayssa garante 80 mil pontos no ranking rumo a Paris 2024.

