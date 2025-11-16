Rayssa Leal é pentacampeã do STU Pro Tour do Rio

Rayssa Leal conquistou neste domingo (16) o pentacampeonato do STU Pro Tour Rio, após uma apresentação consistente na final do street feminino, realizada na Praça do Ó, na Barra da Tijuca. A brasileira somou 75,69 pontos e garantiu mais um título na carreira.
A decisão foi afetada por instabilidade no clima: uma chuva leve atingiu a pista durante a competição, exigindo interrupções para secagem. Mesmo com as pausas, Rayssa manteve o ritmo e assegurou a nota decisiva já na primeira volta.
A australiana Chloe Covell terminou em segundo lugar, com 70,55 pontos, e a holandesa Keet Oldenbeuving completou o pódio com 58,78 pontos.Reportar Erro
