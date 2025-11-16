Menu
Rayssa Leal é pentacampeã do STU Pro Tour do Rio

A australiana Chloe Covell terminou em segundo lugar e a holandesa Keet Oldenbeuving completou o pódio

16 novembro 2025 - 14h15Sarah Chaves, com CNN
Foto: Divulgação/Pro Tour STUFoto: Divulgação/Pro Tour STU  

Rayssa Leal conquistou neste domingo (16) o pentacampeonato do STU Pro Tour Rio, após uma apresentação consistente na final do street feminino, realizada na Praça do Ó, na Barra da Tijuca. A brasileira somou 75,69 pontos e garantiu mais um título na carreira.

A decisão foi afetada por instabilidade no clima: uma chuva leve atingiu a pista durante a competição, exigindo interrupções para secagem. Mesmo com as pausas, Rayssa manteve o ritmo e assegurou a nota decisiva já na primeira volta.

A australiana Chloe Covell terminou em segundo lugar, com 70,55 pontos, e a holandesa Keet Oldenbeuving completou o pódio com 58,78 pontos.

