Rayssa Leal é pentacampeã do STU Pro Tour do Rio

Rayssa Leal conquistou neste domingo (16) o pentacampeonato do STU Pro Tour Rio, após uma apresentação consistente na final do street feminino, realizada na Praça do Ó, na Barra da Tijuca. A brasileira somou 75,69 pontos e garantiu mais um título na carreira.

A decisão foi afetada por instabilidade no clima: uma chuva leve atingiu a pista durante a competição, exigindo interrupções para secagem. Mesmo com as pausas, Rayssa manteve o ritmo e assegurou a nota decisiva já na primeira volta.

A australiana Chloe Covell terminou em segundo lugar, com 70,55 pontos, e a holandesa Keet Oldenbeuving completou o pódio com 58,78 pontos.

