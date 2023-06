Rayssa Leal se garante na decisão da etapa do Circuito Mundial

A medalhista olímpica Rayssa Leal continua brilhando na etapa de Roma (Itália) do Circuito Mundial de skate street.

No sábado (24), a maranhense se garantiu na decisão da competição após encerrar a semifinal na segunda posição, com 237,93 pontos, atrás apenas da japonesa Liz Akama.

As semifinais também contaram com a participação de outras brasileiras: Gabriela Mazetto, que avançou à decisão, que será disputada a partir das 14h25 (horário de Brasília) deste domingo (25), após encerrar a semifinal na 8ª posição, e Pâmela Rosa, que não conseguiu se classificar.

A etapa de Roma (Itália) do Circuito Mundial de Skate Street conta pontos no ranking que define os classificados para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, disputados em 2024 em Paris (França), e também definirá participantes nos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile), que serão disputados a partir de 20 de outubro.

