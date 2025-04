Real e Bayern não conseguem a virada e caem na Champions; veja os classificados

Confirmados os confrontos da semifinal da Champions League 24/25! Barcelona x Inter de Milão e PSG x Arsenal.

O Real Madrid foi humilhado pelo Arsenal nas quartas de final. No jogo de ida, os ingleses fizeram 3x0, e na volta, no Santiago Bernabéu, os Gunners voltaram a vencer com o placar de 2x1. Sacramentando a vitória em cima dos atuais campeões da competição.

Agora, o Arsenal enfrentará o PSG, que se classificou em cima de outro clube inglês, o Aston Villa, nesta terça-feira (15), com 5x4 no placar agregado.

No outro lado da chave, a Inter de Milão recebeu o Bayern de Munique para fechar a classificação para a semifinal. Na ida, os italianos venceram por 2x1, e na volta, ficaram com o empate de 2x2.

Na próxima fase, os italianos enfrentarão o Barcelona, que sofreu no jogo da volta, mas venceu o Borussia Dortmund por 5x3 no placar agregado.

Confira o calendário (ainda sem horário definido):

29/04 - Barcelona x Inter de Milão

29/04 - PSG x Arsenal

