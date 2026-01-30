Menu
Esportes

Real e PSG duelam com 'velhos conhecidos' nos playoffs da Champions League

Espanhóis encaram o Benfica, enquanto franceses jogarão contra o Monaco

30 janeiro 2026 - 12h22Luiz Vinicius
Taça da Liga dos CampeõesTaça da Liga dos Campeões   (Divulgação/UEFA)

A UEFA sorteou nesta sexta-feira, dia 30, os duelos dos playoffs da Champions League, fase que antecede as oitavas de finais da maior competição de clubes do planeta.

E nisso, Real Madrid e PSG vão reencontrar dois velhos conhecidos nessa fase. Espanhóis encaram o Benfica, enquanto franceses jogarão contra o Monaco. Os duelos acontecem entre 17 e 25 de fevereiro.

Portugueses e espanhóis, inclusive, duelaram na última rodada da fase final da competição e protagonizaram um jogo histórico, com o goleiro Trubin, do Benfica, marcando o gol da classificação aos 52 minutos do segundo tempo.

Veja os confrontos:

  • Atalanta x Borussia Dortmund
  • Bayer Leverkusen x Olympiacos
  • Juventus x Galatasaray
  • Atlético de Madrid x Club Brugge
  • PSG x Monaco
  • Newcastle x Qarabag
  • Real Madrid x Benfica
  • Inter de Milão x Bodo/Glimt

A UEFA também já sorteou os mandos de campo:

  • Decidem em casa: Real Madrid, Inter de Milão, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid e Atalanta e Bayer Leverkusen.
  • Decidem fora: Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt e Benfica.

Os vencedores passarão para as oitavas de finais, onde já estão: Barcelona, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Sporting, Manchester City, Arsenal e Bayern de Munique.

