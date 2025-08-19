Menu
Esportes

Real Madrid bate Osasuna na estreia pelo Campeonato Espanhol

O gol da partida foi marcado aos cinco minutos do segundo tempo com Mbappé, de pênalti

19 agosto 2025 - 19h11Brenda Assis
MbappéMbappé   (Maria Gracia Jimenez/Soccrates/Getty Images)

Na tarde desta terça-feira (19), o Real Madrid venceu o Osasuna por 1 x 0, no Estádio Santiago Bernabéu, em enceramento da primeira rodada do Campeonato Espanhol. O gol da partida foi marcado aos cinco minutos do segundo tempo com Mbappé, de pênalti.

Com o resultado, o Real Madrid fica na oitava posição, empatado na pontuação com outros sete times. A sua próxima partida será contra o Oviedo, no domingo (24), às 16h30, no Estádio Carlos Tartiere. Por sua vez, o Osasuna vai para 16°. A equipe entre em campo no mesmo dia para enfrentar o Valencia, às 12h, no Estádio Reyno de Navarra.

Na primeira parte do jogo, o Real Madrid mostrou o favoritismo e foi melhor. Foram 10 finalizações, sendo três no gol. Em contrapartida, o Osasusa só chutou mais uma vez, mas nenhuma foi no alvo. Além disso, a equipe merengue teve 78% de posse de bola, porém, o placar se manteve 0 x 0.

Mas isso mudou, aos cinco minutos do segundo tempo, Mbappé acelerou pelo lado esquerdo de ataque, invadiu a área, cortou para trás e foi derrubado, pênalti para o Real Madrid. Na cobrança, o francês bateu aberto e fez o primeiro gol do Real Madrid na nova temporada do Campeonato Espanhol. Já aos 48, Bretones, jogador do Osasuna, fez falta fora do lance e tomou o cartão vermelho.

A partida ainda marcou a estreia de Franco Mastantuono, argentino de 18 anos que veio do River Plate. Além disso, outro momento que chamou a atenção foi a opção de Xabi Alonso em não colocar Rodrygo no jogo. O treinador espanhol fez quatro substituições, sendo três na parte ofensiva, mas o brasileiro não entrou no confronto.

