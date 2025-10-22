Real Madrid e Juventus fazem duelo de gigantes pela Champions; saiba onde assistir

O Estádio Santiago Bernabéu será palco de um dos maiores clássicos do futebol europeu nesta quarta-feira (22).

Real Madrid e Juventus se enfrentam às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 25/26. A partida terá transmissão da TNT e HBO Max.

O Real Madrid chega embalado, com 100% de aproveitamento na competição. A equipe comandada por Xabi Alonso venceu o Olympique de Marselha de virada na estreia e depois goleou o Kairat por 5 a 0 no Cazaquistão. No Campeonato Espanhol, o clube merengue também lidera, com 24 pontos.

A situação da Juventus é bem diferente. O time italiano ainda não venceu na Champions: empatou em 4 a 4 com o Borussia Dortmund em um jogaço em Turim e depois ficou no 2 a 2 com o Villarreal, fora de casa. No Campeonato Italiano, ocupa apenas a sétima colocação, com 12 pontos, a quatro do líder Milan.

Os dois times têm problemas de desfalques. No Real Madrid, os laterais Carvajal e Alexander-Arnold treinaram com o grupo, mas não devem ser relacionados.

Os zagueiros Rüdiger e Huijsen seguem em recuperação física, assim como o meia Ceballos. O defensor David Alaba também ficou fora das atividades.

Do lado da Juventus, o técnico Igor Tudor tenta conter a pressão. O time não vence há seis partidas (cinco empates e uma derrota para o Como). A lista de desfalques inclui o zagueiro Bremer, o lateral-esquerdo Cabal, o goleiro Pinsoglio e o atacante Zhegrova. O meio-campista Miretti é dúvida.

O histórico do confronto é equilibrado: em 21 jogos pela Champions League, o Real Madrid venceu 10 vezes, e a Juventus, nove. Houve ainda dois empates.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também