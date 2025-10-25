Real Madrid x Barcelona agita futebol europeu neste domingo; saiba onde assistir

O futebol europeu se prepara para um dos maiores clássicos do planeta neste domingo (26).

A partir das 11h15 (horário de Mato Grosso do Sul), o Santiago Bernabéu recebe o primeiro Real Madrid x Barcelona da temporada 25/26. O clássico terá transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium.

A nova edição de El Clásico marca a estreia de Xabi Alonso como técnico do Real Madrid no clássico contra o maior rival da Espanha, enquanto Hansi Flick tenta manter os 100% de aproveitamento à frente do Barcelona.

Em campo estarão os dois principais postulantes ao título espanhol. O Real Madrid lidera a LaLiga com 24 pontos, após oito vitórias e uma derrota, enquanto o Barcelona aparece logo atrás, com 22 pontos, somando sete vitórias, um empate e uma derrota.

Ambas as equipes jogaram pela Champions League durante a semana e saíram com vitórias. O Barcelona goleou o Olympiacos por 6 a 1, enquanto o Real Madrid sofreu, mas venceu a Juventus por 1 a 0, gol marcado por Jude Bellingham.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também