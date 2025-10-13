Menu
Menu Busca segunda, 13 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Rei do drible no futsal, Adonias já quer "voltar mais vezes" para Campo Grande

Ele, que é amigo de Falcão, foi um dos convidados para o Jogo das Estrelas no Guanandizão

13 outubro 2025 - 22h12Luiz Vinicius     atualizado em 13/10/2025 às 22h13
Adonias foi um dos convidados do Jogo das Estrelas em Campo GrandeAdonias foi um dos convidados do Jogo das Estrelas em Campo Grande   (Foto cedida por Juliano Almeida)

Estando em solo campo-grandense pela primeira vez, Adonias Fonseca, conhecido como 'rei dos dribles' no futsal, espera voltar em outras oportunidades para participar de jogos festivos ou de outros eventos na capital de Mato Grosso do Sul.

Convidado de honra de Falcão para o 'Jogo das Estrelas', que contou com outros nomes e artistas, principalmente do mundo da música, a partida movimentou a noite no Ginásio Guanandizão, na noite desta segunda-feira, dia 13.

"A gente foi recebido com muito carinho, muita alegria, e sem dúvida, vai ser pra mim, o primeiro de muitos, o Falcão já veio e vai continuar voltando, e eu quero voltar muito mais vezes, com certeza".

Adonias tinha o sonho de ser jogador profissional, mas em razão de um acidente doméstico e internação hospitalar, ele não pode seguir a carreira.

Porém, o esporte bateu na porta novamente e como ele era uma criança habilidosa, decidiu inovar fazendo vídeos para as redes sociais e levando o conhecimento para outros garotos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Falcão concedeu entrevista antes de entrar na quadra
Esportes
'Evento que aproxima muito', diz Falcão ao falar sobre as crianças em jogo festivo
Público lotou os setores de baixo do Guanandizão
Esportes
Público marca presença para acompanhar Falcão e amigos em jogo festivo no Guanandizão
Descobrir um talento vai muito além de 'só jogar'
Esportes
Buscar novos talentos no tênis de mesa 'é um trabalho difícil', diz presidente da FTTMS
Carlo Ancelotti na chegada da seleção brasileira a Tóquio
Esportes
Ancelotti faz oito mudanças para duelo com Japão; confira
França visita Islândia em busca de vaga antecipada na Copa; saiba onde assistir
Esportes
França visita Islândia em busca de vaga antecipada na Copa; saiba onde assistir
Campo-grandense é a melhor brasileira na Corrida do Pantanal 2025
Esportes
Campo-grandense é a melhor brasileira na Corrida do Pantanal 2025
Aos 15 anos, tenista brasileira conquista primeiro título profissional no circuito da ITF
Esportes
Aos 15 anos, tenista brasileira conquista primeiro título profissional no circuito da ITF
Ramon Dino faz história e conquista Mr. Olympia 2025
Esportes
Ramon Dino faz história e conquista Mr. Olympia 2025
Além de namorados, Calderano e Takahashi também fazem dupla na mista
Esportes
Sucesso de Calderano e Takahashi faz procura por tênis de mesa 'explodir' em MS
Inter Miami mira Neymar para reeditar trio do Barcelona, diz jornal
Esportes
Inter Miami mira Neymar para reeditar trio do Barcelona, diz jornal

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado