Rei do drible no futsal, Adonias já quer "voltar mais vezes" para Campo Grande

Estando em solo campo-grandense pela primeira vez, Adonias Fonseca, conhecido como 'rei dos dribles' no futsal, espera voltar em outras oportunidades para participar de jogos festivos ou de outros eventos na capital de Mato Grosso do Sul.

Convidado de honra de Falcão para o 'Jogo das Estrelas', que contou com outros nomes e artistas, principalmente do mundo da música, a partida movimentou a noite no Ginásio Guanandizão, na noite desta segunda-feira, dia 13.

"A gente foi recebido com muito carinho, muita alegria, e sem dúvida, vai ser pra mim, o primeiro de muitos, o Falcão já veio e vai continuar voltando, e eu quero voltar muito mais vezes, com certeza".

Adonias tinha o sonho de ser jogador profissional, mas em razão de um acidente doméstico e internação hospitalar, ele não pode seguir a carreira.

Porém, o esporte bateu na porta novamente e como ele era uma criança habilidosa, decidiu inovar fazendo vídeos para as redes sociais e levando o conhecimento para outros garotos.

