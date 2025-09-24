Menu
Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense após eliminação na Sul-Americana

Empate em 1 a 1 com o Lanús resultou na queda do time na competição

24 setembro 2025 - 16h41Carla Andréa
Renato Gaúcho pede demissão do Flu Renato Gaúcho pede demissão do Flu   (MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE)

O técnico Renato Gaúcho anunciou a sua demissão do Fluminense nesta terça-feira (24), logo após o empate em 1 a 1 com o Lanús, no Maracanã, que resultou na eliminação da equipe na Copa Sul-Americana.

Minutos depois, o clube confirmou a saída do treinador em nota oficial, junto aos auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles. O auxiliar técnico permanente Marcão assume interinamente o comando da equipe.

Em entrevista coletiva, Renato explicou que a decisão de deixar o clube foi tomada de forma pessoal. “Antes de vir para cá, acabei de pedir demissão ao presidente.

A partir de agora, vai entrar um outro cara aqui, vocês vão fazer as mesmas perguntas e quero ver as respostas que ele vai dar”, disse, criticando a pressão sobre os técnicos.

O treinador destacou que a saída não está relacionada ao desempenho no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil.

“Sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube em todas as competições. Infelizmente, saímos de uma, mas estamos muito bem no Brasileiro e na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como está bem, vou sair para descansar a cabeça”, ironizou.

Durante e ao fim da partida contra o Lanús, Renato foi alvo de críticas da torcida, que o chamou de “burro”, especialmente após as substituições realizadas. Ele também desabafou sobre o impacto das redes sociais no futebol: “O futebol acabou. As redes sociais acabaram com o futebol. Tanto para o jogador quanto para o treinador. Hoje em dia, todo mundo se acha treinador. Todo mundo pega uma rede social e começa a opinar. E tem gente que dá ouvidos a quem não entende nada.”

A decisão de Renato garante ao Fluminense que o clube não precisará arcar com custos da multa rescisória, já que o pedido de desligamento partiu do próprio treinador. O presidente Mário Bittencourt, até o momento, não se manifestou publicamente sobre a saída inesperada.

Na nota oficial, o Fluminense agradeceu a Renato e aos auxiliares pelo trabalho e desejou sucesso na sequência de suas carreiras.

