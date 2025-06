Renato Paiva é demitido do Botafogo um dia após queda na Copa de Clubes

A queda nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes não agradou John Textor. E o primeiro passo dado foi decidir pela demissão do técnico Renato Paiva, em anúncio feito na madrugada desta segunda-feira (30).

A saída do treinador português acontece um dia após a eliminação para o Palmeiras. Agora, o clube carioca busca para encontrar um novo técnico e com um novo perfil.

Além de Renato Paiva, Ricardo Dionísio (auxiliar), Miguel dos Santos (auxiliar), Rui Tavares (preparador de goleiros) e Daniel Castro (preparador físico) também deixaram o Botafogo.

Renato Paiva foi anunciado pelo Botafogo no dia 27 de fevereiro deste ano. O português esteve à frente do Botafogo em 23 jogos, com 12 vitórias, três empates e oito derrotas. O aproveitamento foi de 56.5%.

Na competição mundial, o técnico ficou marcado por comandar a vitória sobre o PSG por 1 a 0, na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

A demissão de Renato Paiva é o primeiro ato de Textor após deixar o comando do Lyon e prometer dar mais atenção ao Botafogo.

