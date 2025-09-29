Reunião de alinhamento prepara quase 1.000 trabalhadores da Corrida do Pantanal

No último sábado (27), o Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande, foi palco de uma reunião estratégica que reuniu os cerca de 700 voluntários e 250 colaboradores envolvidos diretamente na organização da Corrida do Pantanal 2025

A convocação foi feita pelo Sesi, responsável pelo evento, com o objetivo de alinhar os últimos detalhes logísticos e operacionais da corrida, considerada uma das maiores do país. A Corrida do Pantanal acontecerá nos dias 11 e 12 de outubro, com largada no Parque das Nações Indígenas. A programação inclui percursos de 5 km (caminhada e corrida), 10 km, 15 km, 21 km, além da tradicional corrida kids

Durante o encontro, o superintendente regional do Sesi, Régios Borges, destacou a importância da atuação conjunta de todos os envolvidos:

“A Corrida do Pantanal é o melhor exemplo de que as coisas acontecem quando todos caminham com o mesmo propósito. Vocês estão de parabéns, porque não é fácil organizar um evento para 25 mil pessoas, ainda mais com o nível de excelência que conseguimos entregar ano após ano”, afirmou.

Mais de 20 comissões temáticas são integradas por colaboradores da Fiems na organização do evento. A maior parte dos voluntários é formada por universitários, que terão papel fundamental tanto na entrega de kits quanto no apoio durante a prova com ações como distribuição de medalhas, frutas, isotônicos e suporte aos atletas ao longo do percurso. Os acadêmicos também receberão certificados de até 40 horas pela participação.

