Reunião nesta quarta define formato da Série B do Estadual sul-mato-grossense

O formato da Série B do Estadual sul-mato-grossense deve ser definido na tarde desta quarta-feira (2), após uma reunião do Conselho Arbitral, na sede da FFMS (Federação de Futebl de Mato Grosso do Sul).

O encontro contará com a presença dos clubes interessados em disputar a competição, que garantirá duas vagas para a primeira divisão na próxima temporada.

A tendência é que a Série B comece no último final de semana de agosto e termine em meados de novembro.

Neste encontro serão debatidos pontos fundamentais para a organização do campeonato, como o regulamento, a fórmula de disputa, o calendário de jogos e demais aspectos técnicos e administrativos.

No último encontro entre os clubes interessados e o Conselho Arbitral, três propostas foram apresentadas, mas todas dependem do número de times participantes. Com a definição exata do número de clubes, uma das fórmulas será escolhida e ratificada.

