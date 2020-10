Ricardo Sá Pinto é oficialmente o novo treinador do Vasco

O Vasco da Gama anunciou nesta quarta-feira (14), Ricardo Sá Pinto como novo técnico do clube como substituto de Ramon Menezes, demitido há uma semana. O vínculo com o Cruzmaltino vai até o término da Série A do Campeonato Brasileiro.

O auxiliar Rui Mota, o preparador físico João Moreira e o analista de desempenho Igor Dias chegam com o treinador para integrar a comissão técnica.

Ex-atacante da seleção portuguesa, pela qual marcou 15 gols em 55 jogos, Sá Pinto chega ao Rio e Janeiro ainda nesta semana, mas não estreará no próximo compromisso do Vasco, neste domingo (18), às 18h15 (horário de Brasília), contra o Internacional, no Beira Rio. Na ocasião, o Gigante da Colina será dirigido pelo técnico do sub-20, Alexandre Grasseli.

Em postagem nas redes sociais do clube, o técnico se apresentou vestindo uma camisa com o nome de Romário e o número 11, assinada pelo ídolo. "Foi um grande jogador, um [atleta] histórico não só do Vasco, mas também do futebol mundial. Guardo a camisa com muito carinho", disse.

"Quero que saibam que estou muito orgulhoso de ser vosso treinador. Tanto eu como minha equipe técnica estamos muito confiantes no trabalho que vamos desenvolver. Sabemos que a situação não é ideal, que é de grande responsabilidade, mas é nas dificuldades que se criam grandes oportunidades. Conto com vosso apoio e vosso carinho. Já sabem: é lutar e lutar pela vitória", completou Sá Pinto.

O Vasco será o nono clube de Sá Pinto como técnico. Ele iniciou a carreira de treinador em fevereiro de 2012, no Sporting, time português do qual foi ídolo enquanto atleta. Pelos Leões, atingiu uma semifinal de Liga Europa, superando o Manchester City (Inglaterra) nas quartas de final, mas foi batido em uma final de Taça de Portugal. Ficou oito meses no cargo.

