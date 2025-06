Riedel e Petrallás alinham fortalecimento do futebol em MS

O governador Eduardo Riedel e o presidente da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) Estevão Petrallás, estiveram reunidos para alinhar estratégias com intuito de fortalecer o futebol sul-mato-grossense.

Além disso, o encontro serviu para reafirmar o compromisso entre o governo e a instituição, que buscam continuar com o desenvolvimento esportivo em Mato Grosso do Sul.

Na conversa entre eles, foi discutida ações conjuntas e o fortalecimento do apoio já prestado pelo Estado às competições promovidas pela FFMS.

A parceria institucional entre as duas partes tem garantido avanços em diversas frentes, com foco em estrutura, organização e valorização do esporte.

"Foi uma agenda extremamente positiva, em que reafirmamos o alinhamento entre a FFMS e o Governo do Estado. Agradecemos a confiança do governador Eduardo Riedel e a presença do deputado Beto Pereira, que reconhecem o futebol como uma ferramenta de integração, cidadania e desenvolvimento para Mato Grosso do Sul", afirmou Petrállas.

