Riedel elogia evolução do Bolsa Atleta: 'estão se formando no caráter'

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, elogiou o programa Bolsa-Atleta e Bolsa-Técnica, que segue sendo responsável, sério e continuada, transformando as pessoas. Durante a noite desta segunda-feira, dia 3, foram realizadas as entregas simbólicas de kits para alguns atletas e contou com a participação de Yeltsin Jacques.

"A gente consegue atingir o máximo possível da sociedade e a grande consequência é envolver dezenas de milhares de jovens no esporte, desde o programa escolar ou Prodesc, até o alto rendimento com medalhistas olímpicos, o Estado está presente. E a transformação que o esporte traz para sociedade é muito grande, pessoas que estão se formando no caráter, na disciplina, na saúde e isso sem dúvida reflete na nossa sociedade", disse.

Riedel afirmou que essa política pública é aprimorada ano após ano, ouvindo quem deve ser ouvido e corrigindo as falhas para que a entrega seja a melhor possível para os atletas e a sociedade no geral.

A nova edição contempla 302 atletas e 41 técnicos, com um investimento total de R$ 4,2 milhões, destinados ao pagamento dos benefícios ao longo de 12 meses, os recursos vêm do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos).

Entre as novidades estão as categorias Bolsa Atleta Nacional Surdolímpico, Bolsa Atleta Pré-Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico, e Bolsa Atleta Pódio Complementar Surdolímpico.

Marcelo Miranda, secretário da Setesc, revelou que o Bolsa-Técnico, uma das novidades para o próximo ano, e essa categoria foi modelo para que outros estados copiassem o "case de sucesso" de Mato Grosso do Sul.

"Nós reformulamos o Bolsa Atleta em 2017, criando novas categorias, democratizando mais a bolsa, e nós somos o primeiro estado a criar o Bolsa Técnico. É interessante que depois disso vários estados começaram a copiar, o Governo Federal também implantou o Bolsa Técnico, reconhecendo esse profissional que é um dos grandes protagonistas da formação esportiva, e muitas vezes nem era reconhecido", comentou.

