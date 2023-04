Rogério Ceni é demitido do São Paulo

Rogério Ceni não é mais treinador do São Paulo. O Tricolor anunciou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (19), a saída do técnico.

No anúncio, o time declarou o desligamento de Ceni como técnico do clube e agradeceu pelos serviços prestados por ele. Ainda na nota, o São Paulo afirma que as portas do clube estão abertas ao ídolo.

A demissão acontece mesmo após a segunda vitória do São Paulo na Sul-Americana. Nessa terça-feira (18), o Tricolor bateu o Puerto Cabello por 2 x 0. O time paulista é líder do Grupo D.

Rogério Ceni deixa o São Paulo sem nenhum título conquistado em sua segunda passagem pelo clube, que durou um ano e seis meses. Ao todo foram 106 jogos, com 49 vitórias, 28 empates e 29 derrotas.

