Ronaldinho Gaúcho põe pés na calçada da fama do Maracanã

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho voltou ao estádio Maracanã na tarde desta terça-feira, no Rio de Janeiro, não para entrar em campo e trazer a alegria para os amantes do futebol, mas para receber uma homenagem dedicada a grandes nomes do futebol brasileiro.

O "bruxo" como é conhecido, pelos seus feitos em campo, deixou a marca de seus pés na calçada da Fama do Maracanã. "É um dos maiores troféus da minha carreira", disse o craque ao ser homenageado.

Pentacampeão com a seleção brasileira, Ronaldinho ganhou títulos por onde jogou, um dos jogadores mais emblemáticos da história pelo futebol, pela alegria em campo, disse "o Maracanã é o Maracanã. Maior palco de todos. Receber essa homenagem aqui é um momento muito especial". Ele ainda relembrou sua história com o estádio "joguei desde os 15 anos no Maracanã, quando estava nas categorias de base, até meu último ano de carreira".

A homenagem chegou com oito anos de atraso, já que a promessa de fazer o molde do gaúcho veio em 2011. Apesar disso, ele nunca havia deixado a sua marca no estádio. Com isso, R10 se junta a craques do calibre de Pelé, Garrincha e Zico.

