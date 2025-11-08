Menu
Esportes

Sabadão tem rodada do futebol feminino em Campo Grande e Nioaque

Os jogos representam a última rodada do turno da competição

08 novembro 2025 - 14h31Luiz Vinicius
Campeonato Estadual Feminino está no fim do primeiro turnoCampeonato Estadual Feminino está no fim do primeiro turno   (Rodrigo Moreira/FFMS)

Dois jogos na tarde deste sábado, dia 8 de novembro, abrem a última rodada do turno do Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino. Os duelos acontecem em Campo Grande e também em Nioaque.

A competição com cinco clubes aponta o campeão para disputa da Série A3 do Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil, competições de 2026.

No Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande, o Cefac/Esquerdinha enfrenta o EC Taveirópolis. Em Nioaque, no Estádio Mauro Resstel, o CE Aldeia Brejão recebe o FC Pantanal.

As duas partidas começam às 15h, horário de Mato Grosso do Sul.

Com quatro rodadas disputadas, o líder é o FC Pantanal com nove pontos em três jogos e 100% de aproveitamento. O Corumbaense FC, que folga na rodada, tem seis pontos em três jogos. Cefac e Taveirópolis somam três pontos cada e o CEAB, em três jogos, ainda não pontuou.

