Sada Cruzeiro conquista 9º Superliga Masculina de Vôlei

O Sada Cruzeiro se consagrou, neste domingo (4), campeão da Superliga Masculina de Vôlei 2023/2024 ao vencer o Vôlei Renata/Campinas por 3 sets a 1, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Com parciais de 18/25, 25/23, 25/23 e 25/21, a equipe mineira garantiu sua nona conquista da competição nacional e voltou ao topo após ficar fora do título na temporada passada.

O jogo começou com domínio do time campineiro, que venceu o primeiro set com autoridade. No entanto, o Sada Cruzeiro reagiu, equilibrou o confronto e venceu os três sets seguintes, garantindo o troféu em uma final marcada por intensidade e estratégia.

Durante a partida, o técnico Filipe Ferraz promoveu mudanças decisivas na equipe. O ponteiro Vaccari e o oposto Oppenkoski entraram em quadra no lugar dos campeões olímpicos Douglas Souza e Wallace. A alteração deu novo fôlego ao time celeste, que ganhou consistência e virou a partida com eficiência.

Além da Superliga, o Sada Cruzeiro encerra a temporada com um currículo vitorioso. A equipe também conquistou os títulos do Mundial de Clubes, Sul-Americano, Supercopa Brasil e Campeonato Mineiro, totalizando cinco taças em uma campanha histórica.

