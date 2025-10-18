'Saio muito feliz e espero voltar", diz Luizomar após título com Osasco em Campo Grande

O treinador Luizomar de Moura comemorou muito o título da Supercopa de Vôlei, na noite deste sábado, dia 18 de outubro, em Campo Grande. Feliz e satisfeito com o desempenho da equipe e espera voltar a cidade em breve para novas disputas.

"Eu saio daqui muito feliz e espero voltar novamente. Em relação à temporada, foi um jogo importante. Primeira vez que a equipe jogou completa. Fizemos uma boa preparação", disse.

E logo acrescentou que o título traz mais responsabilidade na temporada. "Mas, a temporada passada foi uma temporada maravilhosa. Onde nos credenciou a jogar mais torneios esse ano. Consequentemente, a responsabilidade aumentou", completa.

Luizomar comentou que foi a primeira vez que teve a disposição toda a equipe e ficou muito satisfeito com o apresentado. "Ninguém tinha visto a equipe completa. A equipe de Osasco foi apresentada para a temporada. Agora, pé no chão. Saber entender essa vitória. Comemorar, mas amanhã virar página e foco na Superliga".

Projetando a Superliga, o treinador espera um campeonato muito difícil, pois as demais equipes também se reforçaram.

"A Superliga vai ter um equilíbrio. Muitas equipes se reforçaram. Um campeonato difícil, dois jogos por semana, viagem. O elenco faz toda a diferença. E contar também com a sorte".

