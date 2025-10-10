Menu
Esportes

SAIU! Veja os ganhadores dos 10 pares de ingressos para a Supercopa de Vôlei em Campo Grande

A retirada dos ingressos poderá ser feita a partir de segunda-feira, dia 13 de outubro

10 outubro 2025 - 17h14
Jogos acontecerão no Ginásio GuanandizãoJogos acontecerão no Ginásio Guanandizão   (Divulgação/FVMS)

O JD1 Notícias promoveu nesta sexta-feira, dia 10 de outubro, o sorteio dos 10 pares de ingressos para acompanhar de perto os jogos da Supercopa de Vôlei, no Ginásio do Guanandizão, nos dias 18 e 19 de outubro.

A equipe promoveu um sorteio - você pode conferir aqui -, e cada ganhador cumpriu todos os requisitos, que era seguir a página do jornal, curtir a publicação e marca um amigo nos comentários, sendo um perfil ativo.

Veja quem são os sortudos pelos @ do Instagram:

  • @ferchilante
  • @isadrc
  • @vanessagfonseca
  • @flavinhalarcon
  • @maria.ludmila_setti.a.moro
  • @viviani.teixeira
  • @lurdileamagalhaes
  • @aldovski
  • @amelia_camargo7306
  • @botelho.nxt

Em virtude do feriado deste sábado, que celebra a divisão do Estado de Mato Grosso do Sul, a entrega será permitida a partir de segunda-feira, dia 13 de outubro. Para poder retirar os ingressos, basta trazer um documento de identificação.

Os vencedores poderão retirar os ingressos na sede do JD1, na Rua Antonio Maria Coelho, 5178 - Santa Fé, no horário comercial, das 8h às 17h. E no dia 18, das 8h até às 15h.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

