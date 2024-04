San Lorenzo se desculpa com Palmeiras por racismo de torcedora

O Palmeiras estreou na última quarta-feira (03) na Copa Libertadores da América, contra o San Lorenzo, na qual o placar terminou empatado em 1 a 1. Durante a partida, uma torcedora do time argentino imitou um macaco para se referir aos jogadores do Verdão.

Um torcedor do Palmeiras gravou um vídeo da mulher, que não foi identificada, fazendo os gestos. As imagens rodaram a internet. Diante disso, o San Lorenzo fez um pedido de desculpas formal ao clube brasileiro pelas redes sociais.

“Deixamos claro nosso mais absoluto repúdio a ações como a mencionada, entendendo que o futebol sul-americano e mundial deverá erradicar de uma vez por todas atitudes como estas, que vão contra toda a relação desportiva e em nosso ideal de que o futebol é base integradora, como mostraram os fundadores do Club Atlético San Lorenzo de Almagro, e ausente de questões que nada tem a ver com uma disputa desportiva”, escreveu a instituição argentina na publicação.

O San Lorenzo apontou que o ato será punido com a suspensão de direitos sociais e esportivos, impedindo a torcedora de entrar no estádio do clube assim que ela for identificada.

La respuesta de San Lorenzo, ante los videos difundidos en las últimas horas, y el pedido de disculpas a Palmeiras y su gente.



Siempre en nuestro Club le vamos a decir "NO AL RACISMO". pic.twitter.com/RwagyTB2kE — San Lorenzo (@SanLorenzo) April 5, 2024

