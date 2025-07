Santos enfrenta Desportiva Ferroviária em amistoso nesta quinta-feira; saiba onde assistir

O Santos entra em campo nesta quinta-feira (10), às 19h (horário de Mato Grosso do Sul), para enfrentar a Desportiva Ferroviária em amistoso no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).

A partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv, Premiere e também pelo canal GOAT, no YouTube.

O técnico Cleber Xavier aproveita a data livre no calendário — já que o clássico contra o Palmeiras, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi adiado por causa da Copa do Mundo de Clubes — para realizar testes na equipe.

O amistoso marca o primeiro jogo do Santos após o período de recesso no calendário nacional.

A principal novidade é a presença de Neymar, que retorna aos gramados após renovar contrato com o clube. Ele será a referência técnica do Peixe no duelo.

Também estão confirmadas as estreias dos reforços Willian Arão, volante ex-Panathinaikos, e Igor Vinicius, lateral-direito ex-São Paulo.

Na Série A do Brasileirão, o Santos ocupa a 15ª colocação com 11 pontos e busca retomar o bom desempenho para se afastar da zona de rebaixamento.

Do outro lado, a Desportiva Ferroviária aproveita o amistoso para medir forças com um adversário de elite em meio à disputa da Copa Espírito Santo.

O time grená está nas quartas de final do torneio e empatou sem gols com o Rio Branco de Venda Nova no jogo de ida. A partida de volta acontece no próximo domingo (13), também no estádio Kléber Andrade.

A Desportiva não integra nenhuma divisão do futebol nacional desde 2017.

A partida será apitada pelo árbitro Wesley Silva dos Santos, que contará com Douglas da Silva Moreira e Felix Figueiredo Ribeiro como assistentes.

