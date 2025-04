Santos estuda permanência de Neymar até a Copa do Mundo de 2026

Desde seu retorno ao Santos, especula-se até quando o Neymar deve ficar no time e se o jogador é rentável para o clube. Segundo o Ceo do ‘Peixe’, Pedro Martins em entrevista ao CNN Esportes S/A, a ideia é estender esse vínculo, que inicialmente deve terminar no final de junho de 2025.

“O contrato do Neymar é até o meio do ano, mas nossa ideia e nosso objetivo é estender esse vínculo para que ele permaneça no Santos. Estamos trabalhando para isso […] eu falo que a parte mais difícil já foi feita, que é trazer o Neymar de volta para o futebol brasileiro e para o Santos, isso só aconteceu porque ele queria, porque ele estava muito disposto a voltar e fazer parte dessa reconstrução do clube”, contou Martins.

Ainda segundo o Ceo, por Neymar ser um jogador caro, algumas incertezas surgiram, no entanto, desde que o contrato foi assinado, mais patrocinadores surgiram para equilibrar essa conta. “Os patrocinadores entendem que a imagem do Neymar, a volta do Neymar e a conexão da imagem dele com o Santos têm um valor. E isso já estamos vendo em novos contratos que o Santos está conseguindo fechar para equilibrar a conta do Neymar, para que ele se pague por completo. Mas também há todo o cenário financeiro para que a gente consiga fazer com que o projeto Neymar seja viável”, explicou o dirigente.

A diretoria do Santos estuda a renovação contratual de Neymar por mais um ano, até a Copa do Mundo de 2026.

