Santos recusa contratação de Daniel Alves, mesmo com apelo por reencontro com Neymar

A diretoria do Santos rejeitou a contratação do lateral-direito Daniel Alves, ex-Barcelona e São Paulo, que foi recentemente oferecido ao clube com a possibilidade de integrar o elenco ao lado de Neymar em 2025.

A proposta gerou expectativa por uma possível reunião dos dois craques que marcaram época no futebol europeu, mas acabou sendo descartada após análise interna.

A decisão foi tomada em meio ao processo de reformulação vivido pelo clube, que tem Alexandre Mattos à frente do planejamento para a próxima temporada. Mesmo sem ter sido oficialmente anunciado, Mattos já atua nos bastidores, colaborando nas decisões sobre chegadas e saídas de atletas.

Daniel Alves, que não atua profissionalmente desde a sua saída do Pumas, do México, busca retomar a carreira após um período conturbado, marcado por sua prisão e posterior liberação.

Segundo pessoas próximas ao jogador, a ideia de atuar novamente ao lado de Neymar no Brasil era vista como uma forma de facilitar seu retorno ao mercado. Ainda assim, a atual gestão santista optou por seguir outro caminho, priorizando o rejuvenescimento e a estruturação do elenco.

Além da recusa ao veterano lateral, o Santos segue focado na renovação de contratos e na montagem do elenco para 2025, mirando estabilidade após temporadas turbulentas.

Enquanto isso, o Peixe se prepara para a última rodada do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O próximo compromisso será na quinta-feira (12), contra o Fortaleza, na Arena Castelão.

