Santos visita o Mirassol pelo Brasileirão neste sábado; saiba onde assistir

Em ascensão no Campeonato Brasileiro, o Santos enfrentará o Mirassol neste sábado (19), às 17h30 (horário de Mato Grosso do Sul), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP), pela 15ª rodada da Série A.

Após duas vitórias seguidas — sobre Fortaleza e Flamengo — o Peixe deixou a zona de rebaixamento e subiu para a 13ª colocação, com 14 pontos, dois a mais que os clubes do Z4.

A equipe comandada por Cléber Xavier tenta manter o embalo para ganhar fôlego na briga por estabilidade no campeonato.

Do outro lado, o Mirassol vem fazendo campanha surpreendente. Recém-promovido à elite do futebol nacional, o time do técnico Rafael Guanaes ocupa a 11ª posição, com 18 pontos em 12 jogos, e já somou resultados expressivos: venceu o Corinthians e o São Paulo, além de empatar com o Palmeiras no Allianz Parque.

A partida será transmitida pela Record, Premiere e CazéTV.

Santos terá reforços e Neymar como titular

Com o departamento médico zerado, o Santos terá força máxima no interior paulista. Os meio-campistas JP Chermont, João Schmidt e o atacante Benjamin Rollheiser retornam de suspensão e ficam à disposição.

Destaque também para Neymar, que atuou os 90 minutos contra o Flamengo e mostrou evolução física. A expectativa é que ele seja mantido como titular. Nomes como Igor Vinicius e Willian Arão devem começar no banco.

Mirassol confiante e sem desfalques

O Leão Caipira também chega com força total e empolgado após o empate com o Palmeiras na última quarta-feira (16). A equipe contará com o zagueiro Chico da Costa, que fez sua estreia marcando um gol contra o Verdão.

Com bom desempenho coletivo e invencibilidade recente, o time do interior paulista quer aproveitar o mando de campo para consolidar sua posição na primeira metade da tabela.

