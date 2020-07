SBT transmitirá final do Carioca entre Flamengo e Fluminense

Flávio Veras, com informações do Terra

A segunda partida da decisão do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense, será transmitida pelo SBT. No último sábado (11), a emissora anunciou oficialmente que televisionará a partida da próxima quarta-feira (15), realizada no Maracanã, para todo o Brasil.

Os perfis oficiais do Rubro-Negro no Facebook, Youtube e Twitter também exibirão a final. Por ter somado mais pontos durante todo o Campeonato Carioca, o Flamengo é o mandante do confronto e pode optar pelo meio de transmissão da decisão.

O acordo com o SBT foi anunciado em nota oficial do clube carioca e da emissora. Os valores por conta da resolução, no entanto, não foram divulgados.

Primeiro Jogo

O Flamengo venceu o Fluminense na tarde deste domingo, no Maracanã, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. Com gols de Pedro (mais uma vez marcando contra o ex-clube) e Michael, a equipe de Jorge Jesus saiu na frente na decisão e pode até empatar no segundo jogo para ficar com o título da competição.

Evanílson fez a favor do Flu, que mais uma vez fez jogo duro e não saiu com um resultado melhor muito por causa das defesas de Diego Alves.

Deixe seu Comentário

Leia Também