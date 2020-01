''Se é para o bem da nação, eu fico'', diz Gabigol

Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, confirmou que segue no Flamengo para temporada, nesta terça-feira (28). O centroavante foi comprado pelo clube carioca por aproximadamente R$ 78 milhões junto ao Inter de Milão.

Gabigol assinou com o Rubro-Negro por cinco temporadas, fica até dezembro de 2024. Um dos grandes destaques do Flamengo em 2019. Com 59 jogos e 43 gols na temporada, terminou o ano eleito o "Rei da América" e marcou o nome na história do clube com os dois gols na decisão da Libertadores, diante do River Plate, em Lima.

Após dois meses de negociação, o anúncio foi confirmado por meio de um vídeo pelas redes sociais do próprio artilheiro. Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Se é para o bem da Nação.. Uma publicação compartilhada por Gabriel Barbosa (@gabigol) em 28 de Jan, 2020 às 4:00 PST

